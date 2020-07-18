【酒遍世界@iM網欄】夏日必試葡萄佳釀 甜中帶酸蘇玳區甜酒

夏日炎炎，相信不少喜歡日光浴的朋友們都會配搭冰涼飲品，享受人生。啤酒是香港人的首選，其次選擇白葡萄酒或雞尾酒。而傳統葡萄甜酒給東方人甜得膩的感覺，所以不會是購買酒類飲品時的選擇。因此酒商也不會重視推銷甜酒。但事實上，品質優越的甜葡萄酒風味獨特，甜蜜的香氣濃郁，入口時會嚐著果香及蜜糖類的香甜，而酸酸的回味帶來愉悅的口感。

製造甜葡萄酒的方法種類繁多。而波爾多最為人熟識的蘇玳區 – Sauternes -在使用著獨特的方法釀出最優秀的甜酒。這區主要種植經典葡萄品種，包括賽美蓉(Semillon), 長相思 (Sauvignon Blanc) 及慕斯卡德 (Muscadelle)。製造甜酒並非注入加工糖水。過程中需天時地利的配合才能種出適合的葡萄來釀這款酒。首先，充足的陽光及雨水能讓葡萄長得飽滿；然後，蘇玳區旁邊的Ciron River，造就一個優越的潮濕環境，有助該區的葡萄園滋長一種名為貴腐菌(Noble Rot)的真菌。「貴腐菌」慢慢侵染，穿破葡萄皮把水份抽乾後便剩下了果裡的糖份。看似發霉的葡萄，恰是最適合釀落酒瓶裡。最後採割也需要把握時機，用人手檢驗及選出最合適的那一批。

儘管酒莊耗費大量人力物力製造出優質的甜酒，銷售情況依然緩慢。因此，蘇玳區莊主反傳統地採取新策略。 Château Bastor- Lamontagne出品了So Sauternes， 適合與亞洲甜辣風味的菜色搭配，還建議加入有氣礦泉水飲用。除外此之外， 法國調酒師還開始使用蘇玳區甜酒研發創意雞尾酒，具有創新風格。

雖然這種風氣還未吹到來香港，但本地酒吧可以考慮研發適合亞洲人風格的 Sauternes Cocktails， 帶給大家更多驚喜。



作者_Apple Cheung簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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