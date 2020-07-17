美國15歲非裔學生不做功課被捕 數百學生教師示威抗議

▲ 美國15歲非裔學生不做功課被捕 數百學生示威抗議

美國疫情持續，不少學校停課，改為在家遙拒上課。密歇根州最大城市底特律一間學校，要求學生在家自律做功課，一名15歲非裔學生因未完成功課被拘捕。事件引起數百名學生和教師不滿，上街示威，要求釋放該名學生。

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Grace患有注意力不足過動症（attention deficit disorder），曾經因偷竊、與母親打架，被捕及判處緩刑。密歇根州巡迴法院在5月裁定，Grace在疫情期間經常逃課、未完成功課，違反緩刑規定，須將她送進青年拘留所。

數以百計中學生周四（16日）上街抗議，示威者手持「釋放Grace」（Free Grace）的標語。有18歲的高中生表示，在過去一個學期，學生的學業被耽誤，學生和老師都「不知做了什麼」，很多同學也未能如期完成功課。

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參與示威的教師認為，法官沒有充分考慮在家學習的種種困難，以及Grace的病情，故支持釋放Grace。

事情亦引起密歇根州眾議員關注，屬民主黨的萊文（Mike Levin）指，不能因為中學生不做功課，就將他們關進監獄。

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記者：韓羚