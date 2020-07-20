【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）

▲ 恒指公司周一發布科技指數系列，被視為「港版納指」。

「ATMX」等中資科網股近月交投、股價大升，恒指公司早前透露，短期內推出恒生科技指數，被視為「港股納指」。恒指公司周一公布，7月27日（星期一）推出恒生科技指數，期望與恒指、國指並列為「三大旗艦指數」。恒生科技指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業，據最新權重計算，「ATMX」4大股份權重合計達33.49%。

根據回溯測試計算數據，恒生科技指數於2019年全年及2020 年上半年的回報分別高達36.2%及35.3%，遠勝同期恒生綜指。

恒指公司副行政總裁巫婉雯稱，自兩星期表示有意推出科技指數後，收到不少香港、內地基金公司查詢，有信心兩地會有相關產品應市。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指，恒指公司也與港交所 （00388） 溝通在期貨、期權合作。

選股涉5大主題業務 市值10大最快兩周納入

恒生公司表示，恒生科技指數的選股範疇，主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼5大主題業務。

恒生科技指數的成份股每季進行一次檢討，而且設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業更加適時地被納入指數。

黃偉雄稱，假設科技新股上市當日收市市值，在現有指數成份股中排名前10，該新股將被納入指數，在上市後第10個交易日收市後實施。

ATMX＋舜宇權重均達8%上限

據恒指公司資料，阿里巴巴 （09988） 權重最高，佔8.53%，騰訊 （00700） 僅次佔8.52%，美團點評 （03690） 則佔8.33%，小米 （01810） 佔8.11%。

手機設備股，舜宇光學科技 （02382） 就佔8.02%，排行第5。

恒指公司稱，每家公司權重上限為8%，會於季度重新調整日調整。上述5大成份股最新權重高出上限，反映相關龍頭股自重新調整日後，跑贏其他科技股。

以下為恒指公司最新推算的股份比重排序：

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