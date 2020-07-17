【內險股】瑞信：平保上半年新業務價值料倒退25% 料派息增幅高於稅後營運溢利

▲ 瑞信上調平保目標價至103元。

平保 （02318） 早前公布最新保費收入數字，其中6月份個人新業務保費按年跌15%。瑞信發表報告，認為由於代理活動率仍未完全恢復，加上北京等地出現第二波疫情，情況不令人意外。瑞信估計，雖然平保第二季首年保費收入較首季有所回升，但由於利潤率受壓，料第二季新業務價值挫26%，整個上半年則跌25%。

瑞信又預期，平保第二季稅後營運溢利增長會放緩，但相信股息增長幅度會高於上半年的稅後營運溢利增長。鑑於A股回升，瑞信上調平保今年每股盈利預測2%，並將其目標價由96元調高至103元，維持「跑贏大市」評級。

瑞信指，壽險業務方面，雖然上半年個人新業務保費仍然倒退，但第二季表現已較首季好。至於產險，該行儘管疫情令車險業務承保表現改善，但自然災害如水災，以及信用保險業務惡化，均抵銷了車險帶來的利好因素。整體而言，料綜合成本率可大致保持穩定，上半年表現會較首季輕微惡化0.1個百分點至 96.7%。

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