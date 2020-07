【美國疫情】佐治亞州州長告市長越權 不准強制民眾戴口罩

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,單日確診逾7萬再創新高。全國有過半數州分強制民眾戴口罩,以遏制病毒傳播。但佐治亞州州長坎普卻在周四(16日)控告該州首府亞特蘭大市長越權,希望禁止強制民眾佩戴口罩的命令。亞特蘭大市長博頓斯命令,不惜跟州政府對簿公堂。

美國總統大選民主黨候選人拜登的副手大熱、亞特蘭大市長博頓斯(Keisha Lance Bottoms),在7月6日宣布自己確診新冠肺炎,兩日後她下令要求亞特蘭大民眾在公共場合必須戴口罩,在7月10日宣布重回全市重回3、4月時第一階段防疫措施,包括居民如非必要不得外出,必須戴口罩、餐館禁止堂食等。

屬共和黨的佐治亞州州長坎普(Brian Kemp)在周三(15日)發出行政命令,停止強制戴口罩的規定,只表示「強烈建議民眾戴上口罩」,但博頓斯未有理會。坎普終在在周四(16日)提出法律訴訟,指控博頓斯越權採取更嚴格的公共衛生措施。

訴訟指出,亞特蘭大市只能執行州政府賦予的權力,博頓斯想要行使未獲州政府同意的權力,是違法行為;博頓斯無權讓亞特蘭大市退回第一階段的防疫措施。

博頓斯發聲明回應:

「若想更好地運用納稅人的金錢,就應該加大監測和追踪病例。若被控告是捍衛亞特蘭大民眾生命的代價,那我們法庭見。」

(“A better use of taxpayer money would be to expand testing and contact tracing. If being sued by the state is what it takes to save lives in Atlanta, then we will see them in court.”)