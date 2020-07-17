  • 33°C
香港時間 : 2020717日 (五) 18:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【阿里騰訊】阿里整合淘寶與「書旗小說」 主打免費閱讀力戰騰訊閱文

金融經濟 16:43 2020/07/17

分享：

阿里巴巴 （09988） 旗下電商平台淘寶與阿里文學旗下應用程式「書旗小說」作整合。近日淘寶應用程式上接入了書旗小說輕應用，提供10萬本網絡小說作品，用戶可免費閱讀。據了解，書旗小說輕應用還將與淘金幣等淘寶權益互通。

2015年阿里巴巴成文了阿里文學，歸屬於移動事業群旗下，其主力發展方向是免費閱讀。書書旗小說正是阿里文學旗下主要的應用程式之一，其所有作品內容均為免費。

相關文章︰【閱文股價】閱文逆市急漲12%　騰訊劉熾平：將探索免費閱讀模式

值得意的是，騰訊 （00700） 旗下、以收費閱讀為主的閱文集團 （00772） 在此前亦曾試圖拓展免費閱讀，將內容移植至QQ瀏覽器、微信讀書等，為最終因「霸王合同風波」引發作家維權，最終閱文方面亦強調不會全面轉向免費閱讀的方向發展。

淘寶與書旗的整合，是阿里對騰訊大文娛戰略的回應，同時亦被解讀為是網絡小說產業在「收費」與「免費」之間的對壘。

相關文章︰【騰訊閱文】閱文新管理層回應合同風波　1個月內推新版條款

【騰訊閱文】騰訊閱文「霸權合同」惹爭議　內地作者發起「五五斷更節」維權

更多【科網狂潮】文章

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 騰訊控股（00700） 閱文集團（00772） 阿里巴巴－SW（09988） 閱讀 QQ 騰訊 淘寶 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌135點　恒指夜期收市重登25000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌135點　恒指夜期收市重登25000關（不斷更新）
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【中港股急挫】牛市完未？拆解中港股市急跌原因
【中港股急挫】牛市完未？拆解中港股市急跌原因
【中芯科創板】中芯國際A股首掛全日升兩倍　國信：比貴州茅台珍貴（第二版）
【中芯科創板】中芯國際A股首掛全日升兩倍　國信：比貴州茅台珍貴（第二版）