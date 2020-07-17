【阿里騰訊】阿里整合淘寶與「書旗小說」 主打免費閱讀力戰騰訊閱文

阿里巴巴 （09988） 旗下電商平台淘寶與阿里文學旗下應用程式「書旗小說」作整合。近日淘寶應用程式上接入了書旗小說輕應用，提供10萬本網絡小說作品，用戶可免費閱讀。據了解，書旗小說輕應用還將與淘金幣等淘寶權益互通。

2015年阿里巴巴成文了阿里文學，歸屬於移動事業群旗下，其主力發展方向是免費閱讀。書書旗小說正是阿里文學旗下主要的應用程式之一，其所有作品內容均為免費。

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值得意的是，騰訊 （00700） 旗下、以收費閱讀為主的閱文集團 （00772） 在此前亦曾試圖拓展免費閱讀，將內容移植至QQ瀏覽器、微信讀書等，為最終因「霸王合同風波」引發作家維權，最終閱文方面亦強調不會全面轉向免費閱讀的方向發展。

淘寶與書旗的整合，是阿里對騰訊大文娛戰略的回應，同時亦被解讀為是網絡小說產業在「收費」與「免費」之間的對壘。

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