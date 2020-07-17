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【小店經濟】內地力推小店經濟SaaS股受惠　中國有贊微盟尾市發力　分別收漲20%和10%

金融經濟 16:41 2020/07/17

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內地啟動小店經濟推動行動，帶動SaaS股齊漲。

中國商務部等7個部門聯合印發《關於開展小店經濟推進行動的通知》為「小店經濟」保駕護航，受消息刺激，SaaS概念股尾市發力，中國有贊 （08083） 收市大漲 21.48%，報1.64元；微盟 （02013） 和兌吧 （01753） 分別上揚11.26%、9.33%，收報11.26元、3.28元。

微盟主要為微信第三方服務供應商，為中小企業提供市場推廣雲服務。中國有贊和兌吧則目標為電商平台的網店，幫助小店搭建私域流量平台，開拓品牌等第三服務。

《通知》明確指出，通過展開小店經濟推進行動，培育一批試點城市，推動社區、批發市場、商圈、特色街等小店集聚區轉型升級，推進電商平台、物流企業、商貿企業、中央廚房等「以大帶小」、賦能小店，加快發展「產品優、服務好、環境美、營銷廣」為標准的特色小店，並要求地方加強聯動，「全國一盤棋」。至2025年，形成人氣旺、「煙火氣」濃的小店集聚區1000個，達到「百城千區億店」目標。

《通知》要求地方商務、財政、人力資源和社會保障、住房和城鄉建設、稅務、金融、市場監管和城市管理等相關部門各司其職，落實好現行扶持小微企業、個體工商戶的減稅降費、金融支持、優化營商環境等政策，共同促進小店經濟健康繁榮發展。

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