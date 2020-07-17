【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港

▲ 因應本港第三波疫情爆發，Accmask 將加碼每月為港人提供 200 萬片口罩。（Accmask提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港再一次出現社區爆發。相較2、3月份疫情甫爆發，現時香港市面的口罩供應相對充足；連早前禁止出口的台灣口罩亦已解禁，可以運至香港。

8月份一田百貨有售

本地品牌Accmask早前承包台灣口罩生產線，自4月開始已與台灣口罩工廠合作，在台灣生產香港品牌 Accmask 口罩，6 月解禁至今已運過百萬片口罩抵港。因應本港第三波疫情爆發，Accmask 將加碼每月為港人提供 200 萬片口罩，於 8 月份亦會在一田百貨門市發售。

Accmask 成人設有多種顏色，成人口罩分別有白色，綠色，黑色、黃色、藍色、粉紅色及粉紫色，而中童口罩目前只設藍色。團隊現已計劃陸續推多更多顏色中童口罩，並且增加中童口罩供港貨量。 Accmask 亦決定不設任何預售，只提供現貨出售，令消費者更安心。

購買網址： https://www.accmask.com/

台灣製造口罩 (ASTM lv1,2,3)

價格：約 $138-188/50片

香港製造成人外科掛耳口罩 (ASTM lv2)

https://bit.ly/3j3P8yG

價格：$88/盒 - 30個裝 （每10個獨立包裝）

香港製造成人外科掛耳口罩 (ASTM lv2)

https://bit.ly/3h1kBzJ

價格：$98/盒 - 30個裝（每個獨立包裝）

責任編輯：葉泳珊