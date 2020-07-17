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【新股IPO】瑞幸咖啡前技術總監跳槽「奈雪の茶」 傳考慮香港上市（第二版）

金融經濟 20:46 2020/07/17

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內地茶飲店「奈雪の茶」聘瑞幸咖啡前CTO，被視為上市部署之一。

瑞幸咖啡帳目造假並從美國納斯達克除牌，但瑞幸咖啡的營運管理層，仍獲其他內地企業垂青。內地傳媒引述消息指，茶飲品牌「奈雪の茶」新聘請瑞幸咖啡前技術總監（CTO）何剛加盟，同樣出任CTO職位，並引述消息指奈雪の茶引入何剛料與部署上市有關，又指奈雪の茶最新擬在香港上市。

對於上市傳聞，奈雪の茶回應稱，短期內暫無相關計劃。公司又表示，何剛將於8月正式加盟擔任CTO一職。何剛在技術領域有著優秀的履歷和豐富的管理經驗，未來奈雪將持續發力數字化建設，如供應鏈、門店操作、經營管理等，以提高效率及產品的穩定性，不斷為消費者帶來更好的體驗。

赴美上市計劃告吹

報道指，奈雪の茶曾於2020年初赴美提交上市申請，擬集資4億元，惟疫情令美股市況急轉，而瑞幸咖啡事件也不利中概股上市，最終奈雪の茶撤回申請。

報道引述不具名知情人士，奈雪の茶目標上市地或由美股轉向港股，但疫情影響下，整套上市計劃都有變數。奈雪の茶回應指，暫無接到相關訊息。

何剛於5月1日離任瑞幸咖啡，報道形容，技術是瑞幸咖啡的商業模式關鍵之一，信息中心一直被視為關鍵部門，掌轄技術和大數據兩個子部門，主要員工分佈在北京和廈門兩地，其中廈門主要負責將供應鏈、運營、電商等業務和技術團隊相匹配，而北京負責其他業務，單單在北京的技術團隊就有數百名員工。

（第二版更新奈雪の茶回應）

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