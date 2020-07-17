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【騰訊股價】瑞信看好手遊收入勁增5成 調升騰訊目標價至641元

金融經濟 16:31 2020/07/17

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瑞信看好手遊收入勁增5成 調升騰訊目標價至641元

重磅股騰訊 （00700） 下月公布中期業績，券商陸續發布業績前瞻。繼大和及花旗後，瑞信業績接力唱好騰訊次季業績表現，預期手遊及廣告收入增長勢頭強勁，調升騰訊目標價18.7%上望641元，維持「跑贏大市」評級。

瑞信預測，騰訊次季收入按年增長27%至1,129億元人民幣，其中手遊業務收入按年就勁增50%，主要由多款旗艦手遊及海外業務貢獻；廣告收入料有31%增幅；帶動經調整淨利潤按年升30%至300億元人民幣。

瑞信續指，今次業績重點將落在新冠肺炎疫後的廣告需求展望、騰訊各款手遊的出爐計劃，以及毛利率展望。

瑞信稱，繼續偏好騰訊，特別看好其強勁的收入增長前景、微信的潛在變現能力提高，以及其金融科技業務的中長期潛在升勢。綜合上述因素後，遂將對騰訊的目標價由540元上調至641元。

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