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【疫市營商】港企疫情大幅應用新興科技　商界領袖籲加快數碼轉型

科技 20:45 2020/07/17

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SAP香港區董事總經理 Fabian Padilla Crisol在論壇上提到，在過去的六個月，香港企業大幅增加對新興科技的應用。

受新冠肺炎疫情影響，歐洲最大軟件企業SAP昨（17日）把年度盛事SAPPHIRE NOW論壇轉移到線上舉行，更是三十年來首次以虛擬論壇的形式進行。SAP香港區董事總經理 Fabian Padilla Crisol在論壇上提到，在過去的六個月，香港企業大幅增加對新興科技的應用，多位本地商界領袖出席論壇時也強調，現時是各大小企業數碼轉型的最佳時機。

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SAPPHIRE NOW虛擬論壇邀請多位不同界別的商界人士出席，包括：智能互聯照明市場領導Signify香港集團總經理麥啟明、晶苑國際集團資訊服務總經理丁自良及俊和建築行政總裁李家粦等，他們均多次強調數碼轉型的重要性。

其中建築界代表李家粦就提及，過去幾個月為該企提供了加速數碼化轉型的機會。俊和建築透過SAP雲技術和人工智能技術，提升數據管理、財務報告和商業智慧能力，同時採用數碼化記錄、圖紙和檢查，有助提高員工工作效率。

同時，受制於新冠病毒下，保險公司忠意人壽（香港）也成功進行數碼轉型，將業務流程自動化、集中數據，並結合機械學習與預測洞察，從而提升效率和合規性。忠意人壽（香港）財務總監Arsh Kaumi強調，要在疫情下繼續為客戶提供支援，及維持企業的營運，必須透過科技協助。

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責任編輯：曾曉汶

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