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【英國疫情】歐盟專家稱口罩令難以執行 應勸喻鼓勵

環球社會熱點 16:27 2020/07/17

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歐盟專家稱英國口罩令難以執行。（資料圖片）

新冠狀病毒疫情持續，英國加強防疫，規定英格蘭地區民眾進入商店時必須戴口罩，否則會被罰款。惟有歐盟專家對英國新措施有保留，稱根本難以執法，認為應透過勸喻，教導英國公眾戴口罩，效果較佳。

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歐洲疾病預防控制中心（ECDC）專家巴卡（Agoritsa Baka）表示，在公共衛生方面，她不傾向採用強制性措施，直指這類措施通常有反效果，因為強制意味着執法，否則只會規定只會被嘲笑，到頭來作用不大。

巴卡表示，證據顯示戴口罩可以在無法保持社交距離情況下，預防感染，告訴民眾戴口罩好處，比做空洞的威脅好得多。不過歐盟指引亦強調，戴口罩不能代替社交距離，勤洗手及避免觸摸面部等措施。

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事實上，警方早已表明，口罩令幾乎不可能執法，若商店因顧客不戴口罩報警求助，但商店本身無權扣留有關人士，違規者可直接離開，避過執法行動，這意味執法要靠警方到處巡視。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二宣佈，英格蘭地區由下周五起執行新措施，民眾進入商店購物時必須戴口罩。警察將負責執法，違法民眾最高會被罰款100英鎊。

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不過，政策推行遭質疑混亂，英政府表現前後矛盾，口罩令推出前數日，內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）曾稱不會強制民眾在商店戴口罩。

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責任編輯：文青青

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