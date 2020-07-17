FB Messenger新增屏幕共享功能　允許16位用戶同時分享

▲ Facebook（FB）旗下的通訊應用程式Messenger，宣佈新增屏幕共享功能，方便用戶與朋友或家人進行視像聊天時，可即時共享屏幕內容。

本地爆發第三波新冠肺炎疫情，不少企業需要重啟在家工作安排，市民亦減少與親朋好友接觸的機會，需要透過視像軟件來保持聯繫。最近，Facebook（FB）旗下的通訊應用程式Messenger，宣佈新增屏幕共享功能，方便用戶與朋友或家人進行視像聊天時，可以即時共享屏幕內容。

用戶在使用Messenger應用程式時，可以在聊天室選擇開啟屏幕共享功能，並最多與8至16位用戶進行分享。當開啟功能後，用戶可以看到對方手機的相簿、社交媒體程式或其他手機內容，FB表示，目前功能已支援Android及iOS系統，並開放至全球用戶，現時用戶可下載最新的版本使用該功能。

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屏幕共享功能可進行一對一分享，或最多與16個人共享，方便在遙距辦公時進行操作。FB稱未來有機會將人數擴展至50位，並將在未來數週內推出更新。FB更表示，日後或會添加新功能，包括允許群組管理員限制或接收屏幕共享顯示功能等。

責任編輯：李寶如