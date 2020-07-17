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【港股追蹤】內需股續升　升完仲有大行睇好

股樓投資 16:24 2020/07/17

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港股今日（17日）回升，重上25000點水平，收報25089點，升118點，或0.5%，，惟成交金額有所縮減，全日成交金額不足1,300億元。但內需板塊繼續有資金流入，蒙牛乳業（02319）及青島啤酒（00168）均升超過4%，連日回落的頤海國際（01579）亦反彈近8.6%，升逾7%的恒安國際（01044）更成為全日表現最佳藍籌。

相關文章：【港股追蹤】騰訊稱霸6月全球手遊收入榜　《王者榮耀》重奪榜首

中金最新報告指，該行下半年及明年看好具有「純內需」概念的日常消費板塊，認為第二季起，多數行業需求已逐步回復，繼續推薦白酒、乳製品及啤酒等板塊。當中包括前文提及過的蒙牛和青啤，周黑鴨（01458）及康師傅（00322）同樣為該行的H股選擇。

而且，該行特別品題恒安，指公司第二季收入或按年出現輕微增長，利潤更有機會同比增長20%，均有望超過市場預期，主要受惠紙漿價格下行，令紙巾業務毛利率或高過早前預期，故上調對公司今年及明年盈利預測，維持「跑贏大市」評級，目標價也提高至75元，以今日收市價66.85元計，仍有逾10%上升空間。」

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撰文 : 古植平

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