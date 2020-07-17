  • 33°C
香港時間 : 2020717日 (五) 16:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

2019人權與民主報告 英外交部促獨立調查在港發生事件

環球政經 16:10 2020/07/17

分享：

英國外交部發表「2019人權與民主報告」。當中提及香港發生的社會運動。就警方針對抗議活動的處理手法，英方表示關注，並敦促需要獨立調在香港發生的事件。

報告指，香港警方在應對抗議活動期間，經常使用經常使用催淚彈、橡膠子彈，間中還會使用實彈。而部分抗議者亦有使用暴力，包括向警方投擲物件及汽油彈，以及破壞財產。

相關讀：【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然

外相藍韜文表明，警方回應社會活動時需要適當，又指抗議者所行的暴力行為是不能接受。

報告亦提到中國的人權狀況指，中方限制宗教信仰、少數民族、媒體和言論自由。又引用「無國界記者」去年的新聞自由排名，指在180個國家中，中國排在177位，至少60名記者被監禁，屬全球最多，形容中國去年在言論自由方面，未見改善。

 

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

撰文 : 國際組

中國 香港 英國 媒體 人權 外交

上一篇文章

【碩話你知】七翻身提前出現 升市斷纜下半場點部署？

下一篇文章

【港股追蹤】騰訊稱霸6月全球手遊收入榜　《王者榮耀》重奪榜首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由
【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由