2019人權與民主報告 英外交部促獨立調查在港發生事件

英國外交部發表「2019人權與民主報告」。當中提及香港發生的社會運動。就警方針對抗議活動的處理手法，英方表示關注，並敦促需要獨立調查在香港發生的事件。

報告指，香港警方在應對抗議活動期間，經常使用經常使用催淚彈、橡膠子彈，間中還會使用實彈。而部分抗議者亦有使用暴力，包括向警方投擲物件及汽油彈，以及破壞財產。

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外相藍韜文表明，警方回應社會活動時需要適當，又指抗議者所行的暴力行為是不能接受。

報告亦提到中國的人權狀況指，中方限制宗教信仰、少數民族、媒體和言論自由。又引用「無國界記者」去年的新聞自由排名，指在180個國家中，中國排在177位，至少60名記者被監禁，屬全球最多，形容中國去年在言論自由方面，未見改善。

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