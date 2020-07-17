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再有內地客蝕讓　4年輸逾千萬

股樓投資 16:21 2020/07/17

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第三波疫情爆發，再有內地客趕住賣樓，蝕讓走人。據土地註冊處資料顯示，何文田皓畋9座頂層連天台特色單位，實用面積1,468平方呎，連1,006平方呎天台，月初以4,600萬元易手，低市價半成。

據了解，原業主為內地投資者，於2016年5月，以5,723.08萬元購入上述單位，現帳面蝕1,123萬元，惟發展商當時給予印花稅津貼，涉約243萬元，惟連同佣金及雜項計，估計仍要蝕約1169萬元，即兩成。

值得留意的是，原業主先後3次抵押物業，最後一次為去年9月，曾加按1,000萬元。有按揭專家說，部分內地投資者鍾情豪宅，皆因價格貴，可向財務公司加按，套現大量現金投資，惟一屋多按，始終不是好事，若最後還不了錢，物業也會淪為銀主盤。

事實上，近期屢有內地客蝕讓，舉例說，何文田加多利峯中層B室，實用面積959平方呎，日前以1,950萬元易手。據了解，原業主為內地人，於2015年以2,057萬元購入上址，持貨5年，現帳面蝕107萬元，若稅及佣金計，料蝕逾600萬元。

相關文章：內地客炒燶樓　5年蝕逾600萬

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撰文 : 柳家平

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