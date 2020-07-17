【中美角力】中共黨員及家屬佔一半中國人　胡錫進：美國想精準打擊中共是幻想

有傳美國總統特朗普政府正在草擬總統公告（presidential proclamation），擬禁止中共黨員及其家屬入境美國，並可能撤銷已發出的美國簽證，驅逐身在美國的中共黨員及其家屬出境。環球時報總編輯胡錫進表示，現時中國有一半人口都與中共黨員相關，美國進主張劃分把中共及中國和中國人民，想「精準打擊」中共，是美國少數執政精英的幻想和蠱惑。

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胡錫進在微博發文表示，傳出美方考慮禁止中共黨員及其家屬赴美旅行，是荒唐到難以置信，更要給美國人上一課「中國共產黨是誰」。他指，現時9,300萬中共黨員的家屬，若只計算其配偶、孩子和父母，加起來就至少有3億人，相等於美國的總人口。

如果再加上岳父母、兄弟姐妹以及他們的家人，中國有一半人口都會被列入為中共黨員及其家屬。中共黨員光是親屬關係就聯繫了半個中國社會，其有極少的中國人的親朋好友中沒有人是中共黨員。

他又稱：「中共是馬克思主義與中國國情相結合的產物，僅僅憑藉西方特殊的歷史、社會及政治經驗，根本無法了解這個與中國人民一起把國家帶到世界第二大經濟體位置的政黨。」

雖然中共各級幹部隊伍裡出了少數腐敗分子，但有賴中共十八大以來卓有成效的反腐敗、正風氣，中共更加贏得人民的擁護和信任，所以他直指：「主張把中共從中國和中國人民中間摘出來，並對之進行『精準打擊』，這是美國少數執政精英的幻想和蠱惑。」

「美國本屆政府如今公開與中共為敵，這是要在兩個國家和兩國人民之間播種深仇大恨，讓雙方的鬥爭不再是利益之爭，而變成根本的對抗。請問，這樣的對抗對21世紀來說意味著什麼？對希望和平的人們又意味著什麼？中美是當今世界最大的兩支綜合力量，都是核大國，有著極強的戰略動員力。美國的這屆政府是要通過製造一輪又一輪緊張把這兩個國家朝著全面戰略對撞逼嗎？他們是要最終埋葬世界的和平與安寧嗎？」

他最後表示，美國已是全球新冠肺炎最嚴重的疫區，未來很長時間恐怕難有好轉。未來最少一兩年，除特殊情況外很少會有中國人願意去美國。

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