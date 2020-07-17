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【外賣商機】信和商場外賣優惠低至48折　同區免運費兼送$20美食券

商業 15:47 2020/07/17

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由即日起，屯門市廣場、奧海城及荃新天地，亦推出外賣即賞$20商場美食券。（信和集團提供圖片）

「晚6朝5」禁堂食後，各大食肆積極推出外賣優惠。由即日起，信和集團旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地，亦推出外賣即賞$20商場美食券，配合商場食肆低至48折的外賣優惠。

【消費優惠】麥當勞App第三波優惠　送出17張電子優惠券

由7月16日起，顧客於屯門市廣場、奧海城或荃新天地以電子貨幣購買外賣滿HK$100 (最多兩張發票，每張發票必須為港幣50元以上)，並登記成為信和集團「S+ REWARDS」會員，即可獲得港幣20元商場美食券一張。

各商場食肆亦同時推出多項外賣優惠，其中屯門市廣場的炑八韓烤外賣自取低至48折，奧海城羅麥記自取外賣亦高達7折，而荃新天地的牛陣則有75折。

【消費優惠】Pacific Coffee買一送一　今日限定

另外，屯門市廣場、奧海城及荃新天地亦與智慧物流平台Zeek 推出「點對點外賣速遞服務。除了同區運費全免，該服務更連結了信和集團的「S+ REWARDS」，顧客只需登記成為「S+ REWARDS」的會員，即可透過消費累積3倍積分及點餐滿港幣120元，可獲得價值港幣20元的商場餐飲現金券，同時解鎖更多精選獨家優惠。

信和設Whatsapp 外賣專線　列150間食肆外賣資訊

顧客亦可透過信和集團商場的「Whatsapp 外賣專線 - (852) 96727556 」，取得屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、香港黃金海岸商場及藍灣廣場超過150間食肆的最新外賣資訊，及各種餐飲優惠，包括餐牌、食肆優惠、外賣自取或外送服務等一站式實時訊息。

【外賣商機】Uber Eats合作餐廳　獲豁免外賣自取訂單平台服務費

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