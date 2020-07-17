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【疫市營商】Google全新計劃　影片購物平台Shoploop登場

科技 18:15 2020/07/17

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由Google研發部門Area 120所開發的影片購物平台「Shoploop」，商戶可利用影片作宣傳及互動，Google用戶看完影片對產品有興趣，可立刻直接購買。

在新冠肺炎疫情影響下，不少企業都將業務線上化。Google也藉此推出全新計劃，由Google研發部門Area 120所開發的影片購物平台「Shoploop」。商戶可利用影片作宣傳及互動，Google用戶看完影片對產品有興趣，可立刻直接購買。

>>>【在家工作】挑戰Zoom及Slack　Gmail整合視像通話及聊天功能

>>>【新冠肺炎】企業急轉型加速上雲　Google Cloud乘勢推跨平台數據分析工具

Google宣布，Shoploop已正式登場，目前已開放予公眾使用作測試，用家只要在手機網頁程式，輸入「shoploop.app」即可使用。看到心儀貨品，就可點選網址，直接購買。Shoploop創辦人Lax Poojary指，現時消費者考慮購物時，都會到Instagram及YouTube觀看示範，看完再轉換到網站購買，過程太過繁複。所以決定研發一站式平台，讓用家看完影片教學即可購買。

目前Shoploop主要售賣女性產品，包括：化妝品、保養品、染髮產品及美甲產品。Poojary提到，往後會與更多廠商合作，攻入男性市場。另外，Shoploop目前僅開放手機使用，電腦版仍在開發當中。

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責任編輯：曾曉汶

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