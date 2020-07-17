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【消費優惠】利園區加碼優惠　推消費五重賞

商業 16:17 2020/07/17

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利園區推出「Rewards Together」購物驚喜五重賞。（利園區提供圖片）

為催谷消費，利園區推出「Rewards Together」購物驚喜五重賞，包括高達15%消費回贈的購物禮遇、銀聯卡用戶的獨家優惠、會員尊享禮遇等。

【疫市營商】東港城推1萬消費優惠　送4大主題購物券

第一賞：消費回贈
希慎將由即日起至7月31日期間加碼推出消費回贈獎賞，於利園區消費滿指定金額，即可尊享高達15%消費回贈，顧客每日最多可獲總值HK$15,000優惠禮券。

第二賞：放送美妝相關電子優惠券
口罩是疫情下的必需品，長時間戴口罩加上化妝及季節的轉變更可能令肌膚加重負擔。由即日起至8月31日，憑銀聯實體卡(卡號以62開頭)於利園區以電子貨幣消費滿HK$500，可獲得希慎廣場DFS旗下香港T廣場美妝世界電子優惠券HK$100。

第三賞：會員換領期間限定精品
由即日起至8月2日期間，粉絲們於希慎廣場及利舞臺廣場以即日電子貨幣單一消費滿指定金額，並在當日親臨希慎廣場7樓Cheap Century專區登記Lee Gardens積分，即可以用指定積分換領精美禮品*，包括可愛實用的原子筆及限量輕便手挽袋。

第四賞：Kids Passbook 通行小冊子計劃 
利園區亦繼續推行電子Kids Passbook通行小冊子消費計劃，讓家長可盡情消費收集電子印章，滿指定數量即可換取商戶電子購物禮券，享受包括兒童服裝、餐飲、生活用品等驚喜禮遇 

第五賞：免費泊車優惠
由即日起，顧客逢星期一至四 (公眾假期除外)在利園區商戶消費滿HK$100或以上，即可享高達5小時免費泊車優惠。

【消費優惠】MCP新都城中心　指定消費送百貨電影禮券

【消費優惠】The ONE及皇室堡推夏日賞　購滿指定金額送現金券

責任編輯：蘇穎琪

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