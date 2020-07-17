【港區國安法】 美取消特殊待遇 渣打：對本港經濟影響甚微

美國總統特朗普於週二 （14日）宣佈簽署《香港自治法》，取消美國給予香港貿易上的特殊地位。渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒表示，因為美國制裁的貨品種類，佔香港整體出口不足百分之0.1，故相信舉動對香港經濟影響甚微。

劉健恒指，現時本地製造出口至美國的貨品規模不大，只佔整體不足0.1%，同時間美國經香港轉口內地的貨物，亦只佔整體的2%，在取消關稅待遇及限制敏感科技經香港轉口等措施上，對香港實體經濟短期影響有限。

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他認為，儘管美國和香港的雙邊關係不斷改變，但因本港擁有開放資本帳、加上與內地的司法制度及稅制不同，仍可支持未來經濟發展。

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對於美國打擊聯繫匯率制度，劉指可能性低，惟預期未來數月會針對政府、個別人士，以及金融機構作出制裁，或影響資本市場信心。

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