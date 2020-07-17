買豪宅真的可保值﹖瓏璽4房戶8年僅升值2% 連雜費業主需蝕讓離場

自去年中以來，本港樓市備受多個不利因素夾撃，但樓價未見明顯圖回落，事實上，過去數年本港樓價升幅非常厲害，據中原城市領先指數（CCL）的數據，整體樓價於過去5年間升幅達23%。不過，未必所有屋苑樓價升幅也跟大市同步，其中位於大角咀的豪宅屋苑瓏璽，該屋苑日前錄得四房單位成交，業主持貨8年，單位期內帳面只升值2%，若計入代理佣金及稅項，相信業主更是蝕讓離場。

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利嘉閣首席聯席董事蔡詠詩表示，市場新近錄得大角咀瓏璽1座低層A室的二手成交，單位實用面積約1,462方呎，採四房兩套連工人套間隔，享海景。單位由今年1月開始以叫價4,300萬元放盤，至近日以4,168萬元成功沽出，累減132萬元或約3.1%，折合實用面積呎價約28,509元。據悉，原業主於2012年8月，以約4,087.1萬元購入上述單位，持貨近8年，現轉手帳面獲利約80.9萬元，物業升值約2%。

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事實上，若將以上單位的樓價升幅跟整體樓價走勢比較，CCL於2012年8月至今的升幅達69%，以上單位期內僅升值2%，可算是大大跑輸大市。除以上成交外，最近不少瓏璽錄得的一宗兩房成交也需要大幅減價離場，單位為6A座高層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，由今年5月初開始放盤，原業主開價1,400萬元，經議價後減價204萬元或約14.6%，最終以1,196萬元沽出，呎價約22,824元。不過該業主於2011年8月以約1,033.1萬元購入單位，持貨近9年帳面獲利約162.9萬元，物業升值約16%，雖然期內樓價升幅，也大大跑輸期內整體樓價約80%的升幅，但業主起碼不用蝕讓離場。

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