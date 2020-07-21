【方圓公關人生@iM網欄】金融科技突破傳統框架 數位經濟趨勢

香港作為國際金融中心，孕育不少金融專才，但與此同時，金融科技人才的稀缺所帶來的影響正逐步浮現。從數位經濟（Digital Economy）的增長角度觀察，會發現金融科技、保險科技、監管科技、數位化銀行、虛擬銀行等屬同一類行業發展趨勢，概念上亦揉合了多項突破性創新科技，例如：人工智能交易、網絡保安、區塊鏈信用系統、大數據分析，業務從傳統過渡至網絡再利用數位增值，企業轉型愈來愈快且有效實在。

國際金融公司一直為控制成本努力，並追逐從改變組織結構以至創造更節省成本的營運方式：荷蘭保險公司ING，用敏捷管理方法經營，積極去除繁瑣重複的層級體制，以平面彈性方式處理客戶一切問題，「部落」小組方式跨部門協調，結果企業盈利大增，成為傳統金融企業轉型的成功案例。企業有如此廣闊視野作這樣突破性改變，皆因組織重塑思維改變，金融科技人才的重要性就明顯了。英國開始的開放式銀行亦是另一種重塑，改進了金融機構的新業務合作與生態。

傳統金融最大成本來自合規程序，一系列的守則包括：認識您的客戶（KYC）、反洗錢（AML）、共同申報準則（CRS）、海外帳戶稅收遵從法（FATCA）等，未來必定會由自動化（Automation）去解決人為錯漏；需要大量人手的工作，亦會交由機械人自動化的系統處理程序，制定標準化和確定真實數據；客戶服務管理又有人工智能交談咨詢（AI Chatbot）及相關的客服系統，人力資源將重新定位以提高生產力將是大勢所趨。

金融科技的強在於能根本突破不同業務的傳統框架，也同時扭轉舊有思維模式，近年相關的類金融公司已發動數位戰略，令市場出現巨變：一間美國上市公司Square（NYSE : SQ），由最初經營支付服務開始，從提供收單系統到出糧服務，包攬企業整體的交易支付生態，掌握了客戶的消費和儲蓄數據，後來轉型網上借貸服務，2020年7月獲得了數位銀行牌照，股價大升10倍。近月中美關係博弈，拳來腳往間難免殃及香港，金融科技人才、數位經濟及轉型都是企業必需正視的重要課題。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公闗公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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