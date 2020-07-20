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【公關大娜@iM網欄】的士情慾片男主角被撤　私情公審

名人薈萃 08:02 2020/07/20

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一家上市公司高層，早前爆出與女伴於的士的火熱情慾短片，網絡瞬即瘋傳，事發隔一日，男主角已被公司撤換。不少人問在下，若為這間公司的公關，應如何化解這場危機？此事牽涉的持份者包括：已婚男的太太及兒女、女仔之另一半（如有）、上市公司老闆、同事及股東、財經記者，食花生的觀眾則不在此限。

 

與「安心事件」不同，今次男主角和公司的知名度，未達到即call記者會的規格。但當事人應以大局出發，第一時間先向「腦細」陳情求饒，達成懲處共識後，漏夜定稿發給傳媒，及發放自家社交平台，以正視聽，避免再被無限發酵老作，損耗公司聲譽。公事處理完，再回家「頂痰罐、跪玻璃」。至於網上戰機的轟炸，不妨冷處理，明天又是新的一天。

 

類似的偷食事件，涉事者遭受懲罰之輕重，在華人社會，取決於事主在老細心中的份量及利用價值。絕對是個人價值大考核的生死時刻。阿里巴巴（09988）的蔣凡，因與旗下電商網紅張大奕有私情，被「燉冬菇」和扣獎金，馬雲乃念其掌管淘寶、天貓與阿里媽媽有功，加上幾場電商硬仗迎面殺到，不能少了蔣太子的助攻，最後從輕發落。西方企業對於上下屬感情瓜葛，則近乎百份百「冇情講」，要立馬走人。

 

桃色新聞是極為吸睛的議題，像台灣藝人小豬與內地網紅周揚青的分手爭端，女方突然發放長文，數臭男方經常「多人運動」和「劈腿」等多宗罪，大批中、台網民即刻施予同情並吶喊助威，無情鞭韃小豬，展開網絡公審。女歌手Hebe說了幾句公道話，也被網民圍剿，結果為此公開道歉。

 

男女之事，作為「塘邊鶴」，最好不要隨口置喙。的士內春色無邊，必先怪那男的太過「咸濕」和「猴擒」，十幾分鐘的車程也按捺不住，將的士當炮房，任慾念吞噬理智，惹來周身蟻。圍觀的群眾邊食花生，邊向偷情男女丟石頭的同時，有沒有人反問，為何的士司機可以180度、聲色畫面俱全地拍攝後座乘客，再肆無忌憚放上網，並透過WhatsApp轉發「些牙」。

 

偷情確是淫賤，偷拍行為亦不馨香，網絡欺凌、公審又憑甚麼準則？誰才是道德的判官？「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他」。大家剝花生時、在討論區口誅筆伐，撫心自問對事件了解得透徹嗎？有否設身處地在肇事人的立場想想？流言殺人於無形，阮玲玉敵不過一句「人言可畏」而香消玉殞。水能載舟亦能覆舟，網絡負評猶如利刃，隨時可將商譽人品毀於一旦。

 

與其擔心遭人揭短，而惶惶不可終日，倒不如積極做好自己。公關作為把關人，半夜醒來也記上心頭的是：

  • 1.全民皆記者，攝影機、網絡無處不在；
  • 2.素人也是名人，公眾地方必須謹言慎行；
  • 3.認清持份者，危機發生時迅速逐個擊破；
  • 4.預防勝於治療，建立良好的危機處理文化與機制；

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜、編輯：邊婕

欄名 : 公關大娜移

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