Netflix增千萬訂戶　來年或面臨重大挑戰

▲ Netflix被指最近購買不少電影和節目的版權，以確保來年有足夠的新內容。（圖片來源：Netflix）

Netlix作為擁有大量獨家視頻內容的串流平台，在疫情期間為訂閱用戶提供在家娛樂。Netflix早前宣布，今年第二季一共增加1,020萬訂閱用戶，而今年上半年的訂閱用戶增加了2600萬個。CNBC報道指出，雖然疫情似乎為Netflix帶來用戶和收入的增長，但疫情大大影響Netflix的拍攝工作，長遠或令Netflix出現內容不足危機，衍生客戶退訂潮。



取代付費電視及戲院 片商或投靠求存

在2019年，Netflix總共增加2800萬訂戶，收入增長達25％。雖然今年上半年的新訂閱用戶已多達2600萬個，但公司預料第三季僅將增加250萬新訂戶，低於去年同期的680萬。市場研究公司Grand View Research發表研究指出，被困在家裡的觀眾對串流媒體有強大需求，令全球串流媒體市場以每年20.4％的速度增長。

研究另引述數據指，在2013年至2014年其間，美國只有1.005億個有付費電視的家庭，到2019年已跌至約8,650萬戶。研究預料，在2023年設有付費電視的家庭數目將少於7千萬，遠遠少於訂閱串流媒體服務的家庭。再者，疫情亦大大打擊戲院及電影業。若疫情持續，電影業或會改以串流形式發布其製作，獲得收入。

或面臨內容不足 盼重啟拍攝工作

不過，若疫情持續，Netflix亦面臨重大危機。作為串流平台，持續推出不同的電影和劇集，是留住訂閱用戶的關鍵之一。與迪士尼影音平台Disney+不同，Netflix並沒有經典節目和電影作為備案，以持續為觀眾提供新內容。報道指，Netflix最近購買不少電影和節目的版權，確保來年有足夠的新內容。Netflix承認，礙於公司的拍攝遍及全球，暫未完美的方案去重啟拍攝，而亞太區的拍攝進度是最受影響。目前，公司在德國、意大利和英國等歐洲地區的拍攝及製作已恢復。

在家工作VPN用量增 慎選安全服務為上策

該公司表示，由於他們成千上萬種內容和基於大數據的觀看建議，其用戶的滿意度將保持高水平。事實上，雖然訂閱人數有增長，但串流平台提供的收視率並非完全可靠。以Netflix為例，選擇觀看節目至少兩分鐘的人，已被視為已觀看該內容的人。

責任編輯：楊匡然