▲ 【印度疫情】確診破百萬 民眾瘋狂搶購藥物

印度疫情嚴峻，新冠肺炎確診個案升破100.4萬宗，成為第3個國家確診破100萬宗。印度疫情惡化之際，大批民眾搶購藥物及營養補充品，包括維他命C、維他命D等。有專家警告，印度確診數字會在未來幾個月內大大增加。

專家指，以印度人口高達約13億來計算，100萬宗病例並不算多，但隨著測試數量愈來愈多，料確診數字會在未來幾個月內大大增加。

印度衛生部數據顯示，印度周五新增34,956宗確診，累計增至100.4萬人，死亡個案則為25,602宗。

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相比之下，美國人口約為360萬，巴西人口則為4億，而巴西確診個案破200萬。

印度公共衛生基金會流行病學家巴布（Giridhar Babu）指，在未來數個月，「肯定會」看到愈來愈多的確診病例，而這是任何疫情全球大流行的自然發展過程。

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他指，印度的目標必須是令死亡率減低，各地區面臨的關鍵挑戰是，如何合理分配病床。

另外，印度出現民眾搶購藥物及營養補充品的情況。有位於帕特納（Patna）的藥房表示，有部份民眾甚至一次過購買30至40盒的藥物。

有藥房指，民眾除了搶購藥品，維他命C、維他命D、鋅片等營養補充品也大受民眾歡迎，出現斷貨的情況。

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責任編輯：楊心悅