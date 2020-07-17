【美國疫情】民眾不肯戴口罩 荷里活名人出馬宣傳

▲ 紐約州發起「Mask Up America」的行動，與羅拔迪尼路等荷里活名人合作呼籲民眾戴口罩。

美國的新冠肺炎疫情持續，周四（16日）再增超過7.7萬人確診。美國南部不少州份的病例飆升，但戴口罩更成為政治議題，不少民眾不願意戴口罩。紐約州發起「Mask Up America」的行動，與荷里活名人合作，製作一系列宣傳短片呼籲民眾戴口罩。

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「Mask Up America」運動由紐約州長科莫（Andrew Cuomo）發起，科莫表示紐約州推出宣傳活動，是希望呼籲美國人團結一致，不被意識形態或政治分裂，才能戰勝新冠病毒。

翠貝卡影展負責人Jane Rosenthal與奧斯卡得獎導演嘉芙蓮碧格露（Kathryn Bigelow）製作8段分別長30秒的電視廣告，主題為鼓勵民眾戴口罩。

多位荷里活名人參演宣傳短片，包括荷里活老牌男星摩根費曼（Morgan Freeman）、曾主演《喜劇之王》（The King of Comedy）的殿堂級影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）、Netflix劇集《不可置信》（Unbelievable）女主角Kaitlyn Dever。

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此外，多位名人也在社交媒體上，呼籲民眾佩戴口罩抗疫。女星Jennifer Aniston在社交媒體Instagram批評戴口罩政治化的問題，不認同外界視戴口罩為剝奪自由的行為，更建議民眾 「戴上可惡的口罩。」（wear a damn mask.）

女歌手Lady Gaga也在Instagram上分享自己戴口罩的照片，口罩上有鐵鏈及金色鉚釘的裝飾。她更在帖文表示做自己固然很重要，但更應該戴口罩。

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責任編輯：何穎兒