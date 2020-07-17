  • 33°C
香港時間 : 2020717日 (五) 16:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】民眾不肯戴口罩 荷里活名人出馬宣傳

環球社會熱點 15:57 2020/07/17

分享：

紐約州發起「Mask Up America」的行動，與羅拔迪尼路等荷里活名人合作呼籲民眾戴口罩。

美國的新冠肺炎疫情持續，周四（16日）再增超過7.7萬人確診。美國南部不少州份的病例飆升，但戴口罩更成為政治議題，不少民眾不願意戴口罩。紐約州發起「Mask Up America」的行動，與荷里活名人合作，製作一系列宣傳短片呼籲民眾戴口罩。

【美國疫情】停屍間逼爆要用凍櫃車 德州如紐約4月疫情

【美國疫情】「科學不應阻礙復課」白宮為特朗普護航

「Mask Up America」運動由紐約州長科莫（Andrew Cuomo）發起，科莫表示紐約州推出宣傳活動，是希望呼籲美國人團結一致，不被意識形態或政治分裂，才能戰勝新冠病毒。

翠貝卡影展負責人Jane Rosenthal與奧斯卡得獎導演嘉芙蓮碧格露（Kathryn Bigelow）製作8段分別長30秒的電視廣告，主題為鼓勵民眾戴口罩。

多位荷里活名人參演宣傳短片，包括荷里活老牌男星摩根費曼（Morgan Freeman）、曾主演《喜劇之王》（The King of Comedy）的殿堂級影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）、Netflix劇集《不可置信》（Unbelievable）女主角Kaitlyn Dever。

【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高

【美國疫情】首有州長確診 俄克拉何馬州長不愛戴口罩

此外，多位名人也在社交媒體上，呼籲民眾佩戴口罩抗疫。女星Jennifer Aniston在社交媒體Instagram批評戴口罩政治化的問題，不認同外界視戴口罩為剝奪自由的行為，更建議民眾 「戴上可惡的口罩。」（wear a damn mask.）

女歌手Lady Gaga也在Instagram上分享自己戴口罩的照片，口罩上有鐵鏈及金色鉚釘的裝飾。她更在帖文表示做自己固然很重要，但更應該戴口罩。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒

相關文章

【新冠肺炎】測試者親述Moderna疫苗副作用 一度入急症室
今日
【新冠肺炎】測試者親述Moderna疫苗副作用 一度入急症室
【美國疫情】停屍間逼爆要用凍櫃車 德州如紐約4月疫情
今日
【美國疫情】停屍間逼爆要用凍櫃車 德州如紐約4月疫情
【美國疫情】「科學不應阻礙復課」白宮為特朗普護航
今日
【美國疫情】「科學不應阻礙復課」白宮為特朗普護航
【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高
今日
【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高
【美國疫情】首有州長確診 俄克拉何馬州長不愛戴口罩
2020/07/16
【美國疫情】首有州長確診 俄克拉何馬州長不愛戴口罩
傳染病 疫情 口罩 紐約 紐約州 荷里活 美國 奧斯卡 冠狀病毒 肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日 時間16:00）

下一篇文章

【印度疫情】確診破百萬 民眾瘋狂搶購藥物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Netflix煲劇】Netflix戲邊套好？十大最高收視原創電影首揭曉
【Netflix煲劇】Netflix戲邊套好？十大最高收視原創電影首揭曉
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
林鄭月娥稱在美國無資產　亦不嚮往到美國
林鄭月娥稱在美國無資產　亦不嚮往到美國
新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日 時間16:00）
【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻
【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻