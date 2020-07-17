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【香港自治法案】港美國商會：美撤港特殊待遇 憂美商悲觀情緒蔓延

金融經濟 15:03 2020/07/17

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香港美國商會發聲明指，美國撤銷香港獨立關稅區將損害在港美企的業務。

美國總統特朗普日前簽署行政命令，《香港自治法案》正式生效，並撤銷香港獨立關稅區地位。香港美國商會對法案獲通過並撇銷香港特殊貿易地位感遺憾，相信會損害在港美企的業務，並憂慮會加深美商的悲觀情緒。

香港美國商會發聲明指，《美國－香港政策法》1997年起生效，支持香港在全球經濟中擔當重要角色，同時維護美國在印太地區的商業利益，為超過1,300間在港美國企業及8.5萬名在港美國公民提供服務。

美國商會：憂美撤港特殊待遇後 美商悲觀情緒蔓延

商會早前亦表示，美國及香港有必要加強交流，以促進區域穩定性，惟隨著《政策法》失效，目標更加難以實現。

而且，商會最新有關港區國安法的調查顯示，美商普遍對香港業務前景感到悲觀，美國商會憂慮美國撇銷香港特殊地位後會加深悲觀情緒。

商會又指，衷心期望特區政府及美國政府可以恢復開放且具建設性的對話，令人民、社區及經濟可以共同受益。

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