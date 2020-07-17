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【新冠肺炎】週一、週二搭過巴士要留意 新巴23號線車長確診

環球政經 14:55 2020/07/17

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昨日（16日）新巴接獲衛生署通知，一名負責駕駛新巴23號線的車長確診新冠肺炎。該車長曾於本周一（13 日）及周二（14 日）當值，駕駛 4 輛不同巴士，到周三（15日）休假期間出現病徵，16 日入院，至今早確診，目前情況穩定。

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新巴今早發新聞稿指該名確診司機分別於周一（13 日）及周二（14 日），兩日早上 6 時至下午 1 時 29 分，駕駛分別由北角碼頭及蒲飛路開出的23 號線班次，車長當值期間有佩戴口罩。

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新聞稿指出，四輛巴士昨晚返廠後以 1：49 稀釋漂白水進行徹底消毒及清潔，包括冷氣隔塵網；北角碼頭巴士總站、蒲飛路巴士總站的站長室及員工休息室亦於昨晚進行徹底消毒清潔，同時安排周一及周二曾駕駛同樣 4 輛巴士的車長、及曾與確診車長用膳的車長暫時停工，並進行病毒測試

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撰文 : 歐高榮

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