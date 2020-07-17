微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機

▲ 微軟最近宣佈，為發展新一代主機，將會停產Xbox One X及Xbox One S的數碼版主機。

微軟（Microsoft）將於今年内推出新次世代主機 Xbox Series X，距離發售的時間愈來愈來接近，最近官方就宣佈，為發展新一代主機，將會停產Xbox One X及Xbox One S的數碼版主機。

據外媒《The Verge》報道，微軟發言人近日在聲明中表示，隨著新一代的Xbox Series X主機即將發佈，為了全力發展新主機，公司決定停產Xbox One X和Xbox One S數碼版主機。

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新冠肺炎期間，微軟及索尼（Sony）旗下推出的遊戲機需求不斷增加，從而帶動產品銷量。Xbox One X 主機為2017年推出的加強版主機，圖形處理效能達 6TFLOPS，支援 4K HDR 畫面輸出，為同期效能最強的主機。而Xbox One S主機則在2019年推出，兩款產品推出市場的時間不長，目前官方宣佈即將停產，相信未來會逐漸被次世代主機Xbox Series X取代。

責任編輯：李寶如