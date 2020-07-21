【知行的投資世界@iM網欄】睡餘齒頰帶茶香 優質好茶10年升價百倍

近來股巿風高浪急，日升日跌，成交大波動也大！還是坐低飲杯好茶定定神，慢慢繼續同個市場博弈！說到喝茶，其實中國人嘆茶吃點心的習慣由來已久，半個世紀前已經有在早市飲番杯好茶，食番個靚包的風俗習慣。

香港人對普洱茶、鐵觀音或水仙、壽眉絕不陌生。數十年前的茶樓開得成行成市，非常繁盛！這些以前到現在都經常喝到的中國茶，原來也起了極大變化。其中普洱茶更是升價百倍、千倍計。

普洱茶也是一個非常具投資價值的東西，既可以喝也可以作收藏投資。普洱茶本身也分為幾大主流。首先普洱茶分為：生茶與熟茶兩大類！生茶自古自今都有生產的主流茶，其製作方法，是由採摘茶葉包抬芽頭的一芽兩葉以至中身葉及黃片，將以殺青揉嫩及曬青後再經不同的併配，然後蒸壓成茶餅。工序非常繁複，當時的併茶師傅亦擁有一門高深的不傳學問。

早期的老茶例如福元昌，車順號及宋聘號等號級茶，都是經過百年的歷練與洗禮，其入口之香氣與甘醇是無法用筆墨所能形容。當然這過百年的號級茶，亦是極之稀有，現在一片茶餅亦每每叫價200、300萬元，間中亦只會在拍賣場中碰到。

號級之後所出產的就是印級茶。其中最有名氣的就是大紅印，無紙紅印，藍印，紅鉄及藍鉄⋯等。大紅印是在經歷戰火所洗禮的一片明星茶。茶廠亦時開工時關閉的進行！故此，這茶料是用最優質的茶芽壓制！味道特別香醇，味道帶豐富的棗香味，茶氣強，飲後身體温熱及微微發汗。在泡茶的過程中，茶香已傳遍整張茶枱，實屬極品！

現時一片倉儲較好的大紅印茶餅價格約在100萬元，但在十多廿年前，一片红印價格約1萬元，到現在已升值百倍！可想而知，優質好茶確實有收藏價值。

70至90年代的中期7子餅茶，這更是香港喝茶的黃金時期。其中最具代表性就是八八青，卽89至92年的7542及80年代的8582大葉青。這兩款茶亦在過去的廿多年時間升值千倍。現在一并儲存乾身的八八青或8582茶餅，價值亦達到8萬或10萬元以上呢！其散發出來的青樟香或梅子香味非常獨特，八八青的茶氣亦非常霸氣，經過三十年時間的存放及轉化，茶韻仍然非常霸道，其野性亦未完全醇化，這亦是其吸引茶人之處。

普洱茶確實有令人着迷的地方！剛才講到的只是普洱茶世界的一小部份。還有很多其他的普洱未有跟大家分享呢！例如半生熟的茶，熟茶，中新茶，山頭純料茶⋯等。這些茶亦非常有其獨特之處！價格亦比老茶便宜，投資價值高，日後跟大家一一分享。

作者_潘鐵珊簡介： 外號知者，在投資世界裏往往是知道就要行動，否則機會一瞬卽逝。曾經歷超過10個以上的牛熊大浪，亦成功選中優質大升股如沙士時的東方海外及溶斷時的深A美的電器，回報以倍計。閒來亦喜歡另類收藏如沉香，普洱茶，半寶石晶石及古代文玩⋯⋯等

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