▲ 【美國疫情】紐約辣招整頓露天酒吧抗疫 須買食物才能買酒

新型冠狀病毒疫情持續之際，美國紐約州逐步重啟，惟不少餐廳及酒吧，未有遵守社交距離及戴口罩等防疫規定。美國紐約州政府出辣招整頓，要求餐館嚴格守規，違規3次便會被勒令停業，另外，美國紐約州當局下令露天酒吧，只能向買食物的顧客提供酒水，不能只賣酒。

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紐約州長科莫（Andrew Cuomo）周四簽署行政命令，下令嚴厲執行食肆防疫措施，一旦餐館或酒吧被發現違規3次，會被勒令停業，如發現嚴重違規情況，即使未夠3次，亦可立即取消牌照，並會公開違規食店的名單。

為加強防疫，守則本身亦有收緊，科莫下令，酒吧要對在店外行人路一帶的情況負責，並規定所有室外酒吧，只能向同時買食物的顧客提供酒水，花生、爆谷等小食不算，必須類近於正餐（something closer to a meal）。科莫解釋政策時稱，只提供薯片及啤酒屬違規。

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科莫指，按近期觀察，餐飲業顯然未有遵守規定，州政府已接獲數以千計投訴，南部地區，即紐約市、長島一帶尤其嚴重。他強調相關餐館做法錯誤、危險、自私、不可接受，而且違法。

新限制相當嚴厲，勢衝擊酒吧經營。要求顧客必須買食物的規定，惹來反彈。有業內人士指，炎炎夏日期間，要求客人必須買食物，否則不得買酒的做法，會有反效果，飲酒人士只會轉到公園或在街上聚集。

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責任編輯：文青青

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