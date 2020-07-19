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【升學移民】升學顧問接逾千個查詢　英比美更受家長歡迎

環球政經 10:36 2020/07/19

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近日英方計劃擴大英國國民海外護照（BNO）權利，讓BNO港人享有入籍英國途徑，不少人的移民意欲都隨之增加，但是移民也不是一朝一夕的事，有子女的還需要及早計劃入學事宜，皆因有些學位對學生的國籍也有考量，未必會接受申請。

英國升學顧問張銘軒（John）指出，過去一個月接獲逾千個查詢，有上升的趨勢，但難言是否全因政治環境增加，不過他留意到自去年反送中示威開始，不少家長想盡快處理子女海外留學事宜，同時也開始注意工作或居留問題。他曾經遇過一位家長，在去年反送中運動愈演愈烈之時，「走上嚟話真係想走，有無辦法即走，但大部份都係移民美國，好少去英國。」

相關文章：【移民英國】移民調查結果出人意表　只有3%港人打算即時移民 未見「走難式」移民潮

相關文章：【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答

不過近日情況有變，John留意到近來家長對子女去美國留學有保留，原因是因為目前美國疫情仍未完全受控，加上美國總統特朗普（Donald Trump）曾一度宣佈將取消國際學生簽證。相比之下，英國的環境較為穩定，而且英國制度和香港較相似，不用太過擔心子女的適應問題。

 

節錄自第664期《iMoney Focus》封面故事。

 

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撰文 : 黎海怡

疫情 移民 政治 簽證 運動 特朗普 香港 英國 美國

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