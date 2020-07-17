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【西班牙疫情】養殖場爆疫 近10萬帶菌水貂將被撲殺

環球社會熱點 14:10 2020/07/17

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【西班牙疫情】養殖場爆疫 近10萬帶菌水貂需被撲殺

西班牙地方官員表示，東北部一個農場有近10萬隻水貂，被驗出帶有新型冠狀病毒，已下令撲殺。當局發現，87%水貂受感染，以免牠們傳播病毒予人類，只好決定撲殺全部水貂。但當局強調，目前仍不清楚動物傳毒給人類的可能性。

養貂場位於海濱度假勝地瓦倫西亞（Valencia）西北面一個小鎮，有7名員工在5月底確診新冠肺炎。官員懷疑，染疫員工將病毒傳給水貂。

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西班牙東北部自治區亞拉岡（Aragon）農業部長奥洛納（Joaquin Olona）表示，約有9.3萬隻水貂遭撲殺。他指，自養貂場員工確診以來，農場一直受密切監視，沒有動物離開過，而當地只有一個養貂場。

衛生部門稱，政府將提供經濟補償予養貂場。

阿拉岡是西班牙疫情重災區之一，累計超過25萬人確診，2.8萬人死亡。

荷蘭和丹麥早前亦先後出現水貂染疫病例，數十萬隻水貂遭撲殺。水貂的皮毛可製成皮草，備受珍視，大量繁殖。

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記者：韓羚

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