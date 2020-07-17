【在家工作】Spotify聯乘奧巴馬、米歇爾　推出獨家Podcast

▲ 米歇爾首個原創播客節目《The Michelle Obama Podcast》將於7月29日在Spotify上獨家播放。（Spotify提供圖片）

本港疫情第三波爆發，不少打工一族又重回Work from Home的日子。不習慣居家抗疫？Spotify今日宣布，將推出由美國前任總統夫人米歇爾（Michelle Obama）主持的原創播客節目，陪伴各位在家工作。

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美國前任總統奧巴馬（Barack Obama）及其夫人米歇爾（Michelle Obama）旗下的製作公司Higher Ground 與 Spotify合作，他們首個原創播客節目《The Michelle Obama Podcast》將於7月29日在Spotify上獨家播放，可供全球近3億免費和Premium用戶隨時收聽。

該系列將由米歇爾親自主持，直接與聽眾分享前第一夫人的真情對話，訴說當人變得脆弱無助的時候，可以如何解開束縛、不糾結於過去和失敗、專注於當下更具意義的事。

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每集播客將以不同人物關係作主題，從兄弟姐妹、摯友到伴侶、父母、導師，以至我們自己及健康之間的關係。每集將會邀請不同嘉賓，包括前第一夫人的母親Marian和弟弟Craig Robinson、美國Talk Show主持人Conan O'Brien等。

《The Michelle Obama Podcast》預告片：

責任編輯：葉泳珊