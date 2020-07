【新冠肺炎】測試者親述Moderna疫苗副作用 一度入急症室

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情,各國加緊研發疫苗應對,多款疫苗已進入人體臨床測試階段。但有測試者分享,接種Moderna藥廠研發的高劑量疫苗後出現高燒、作噁等副作用,持續一天。

測試者海頓(Ian Haydon)是華盛頓大學生物化學學系的畢業生,工作負責撰寫科學相關文章,他分享在接種250毫克高劑量疫苗後的副作用:

副作用症狀持續一天,如超過華氏103度的高燒、疲倦、肌肉疼痛等。我最後去了急症室,好讓醫生密切監測以及盡情其他測試。但一天後,這些症狀消失,之後我沒有出現其他問題。

("They lasted about a day, and those were things like a high fever over 103, fatigue, muscle ache, nausea, things like that. I ended up going to urgent care as this was happening so that the doctors could keep an eye on me and run some tests. But like I said, after about a day those tapered away and aside from that brief episode, I've really had no issues whatsoever.")