國家稅務總局叫停電商補稅　支持新經濟發展

▲ 國家稅務總局稱，不得對某一行業展開多年自查補稅。

內地稅務總局叫停電商補稅，稱不得針對某一個行業展開多年自查補稅。據內地媒體報道，國家稅務總局在官網發布《關於優化稅務執法方式嚴禁徵收「過頭稅費」的通知》，明確要求各級稅務機關，不得組織對某一行業開展「多年期」、「撒網式」的風險推送和自查補繳稅費。

國家稅務總局提出，要主動適應「新經濟」不斷發展的新要求，持續完善支持電子商務、「互聯網+」等新興業態發展的稅收政策體系和管理服務措施，大力培育新興經濟增長點。繼續堅持包容審慎的原則，不得專門針對某一新興業態、新型商業模式，組織開展全面風險應對和稅務檢查。

內媒早些時候報道，有個別地方稅務部門向網店推送「風險自查提示」，要求企業自查3年以來，存在的稅務漏報問題，並補繳稅款。主要是針對阿里巴巴 （09988） 旗下天貓、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）等電商平台的企業，理由是他們申報的銷售收入與電商平台所統計的銷售收入（GMV）差異較大。

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