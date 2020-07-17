蘋果公布Apple Pencil新技術專利　可對應現實物品取色

▲ 近日蘋果向外界公布，已為Apple Pencil申請一項新專利，新功能可透過一組特殊光傳感器，對現實物件的顏色進行取色，再放到iPad文件上。

自蘋果Apple Pencil登場以來，受到不少用家好評，而蘋果也不斷積極為Apple Pencil研發更多新功能。近日蘋果向外界公布，已為Apple Pencil申請一項新專利，新功能可透過一組特殊光傳感器，對現實物件的顏色進行取色，再放到iPad文件上。

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蘋果昨（16日）對外宣布，已在去年11月提交專利申請書，申請Apple Pencil的新技術專利。專利描述提及，產品的色彩傳感器上搭載可測量相應顏色的光電探測傳感器，以及具有一個或多個發光電子元器件，而該探測傳感器可根據反射光來檢測外部物體的顏色。即代表當用戶利用Apple Pencil碰取現實物件後，再放到繪圖應用程式使用，就可自動切換到精確匹配的顏色。

▲ （專利申請書資料圖）

而事實上，蘋果早前在公布新一代的iPadOS 14時就提到，將會為Apple Pencil作出升級。用家除了可用來繪畫外，更可以用Apple Pencil進行文字輸入及刪除文字，甚至在任何文字輸入框都用手寫的方式進行。同時，在蘋果自家的備忘錄功能上，Apple Pencil也支援編輯書寫出來的文字，系統也能自動辨識書寫的文字內容是否是電話號碼、Email、地址等資訊，方便用戶之後繼續編輯。

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責任編輯：曾曉汶