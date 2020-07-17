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【騰訊股價】騰訊6月續稱霸全球手遊收入榜 《荒野亂鬥》入十大

金融經濟 13:41 2020/07/17

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《王者榮耀》6月全球收入超越《PUBG Mobile》，登頂全球手遊收入榜榜首。

騰訊 （00700） 6月繼續稱霸全球手遊收入榜單，市場調研機構Sensor Tower數據顯示，《王者榮耀》（海外稱《傳說對決》）上月收入達到1.93億美元（約14.96億港元），按年大增50.4%，超越《PUBG Mobile》（內地版本《和平精英》）登頂榜首。

《王者榮耀》約95%收入均來自中國，2.1%來自泰國，1.8%來自台灣。值得注意是，Sensor Tower僅統計App Store及Google Play數據，並不包括中國內地第三方Android商店數據。

同樣為騰訊旗下的《PUBG Mobile》則退居亞軍，全球收入達到1.68億美元（約13億港元），按年增長12.8%，約53%收入來自中國，約1成由美國貢獻。

騰訊6月在內地推出《荒野亂鬥》（Brawl Stars），也帶動上月收入急漲，按年增長3倍至8400萬美元（約6.5億港元）。《荒野亂鬥》同時為6月App Store下載量第二高手遊，錄970萬次下載。

騰訊午後最新報520.5元，升1.5%，成交58億元。

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