  • 32°C
香港時間 : 2020717日 (五) 13:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】停屍間逼爆要用凍櫃車 德州如紐約4月疫情

環球社會熱點 13:10 2020/07/17

分享：

德州與亞利桑那州死亡人數也急升，部分疫情嚴重的地區更出現停屍間逼爆的慘況。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，美國周四（16日）再增超過7.7萬人確診，美國疫情創單日增幅新高。美國的南部州份確診飆升，德州與亞利桑那州死亡人數也急升。美國部分疫情嚴重的地區更出現停屍間逼爆的慘況，要動用凍櫃車來存放屍體，嚴重程度彷如紐約4月時的疫情。

【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高

【澳洲疫情】「每日悲劇」墨爾本所在維州確診再破頂

路透社報道，馬里科帕縣（Maricopa）為亞利桑那州最大城市鳳凰城（Phoenix）的所在地，該州官員預計死亡人數會再度急增，動用14個可容納280具屍體的冷藏櫃，更計劃提高停屍間的收容量1倍，以面對停屍間短期內爆滿的情況。

【巴西疫情】確診破200萬 棺材不夠被迫挖大墓地

【澳洲疫情】「每日悲劇」墨爾本所在維州確診再破頂

另外，德州周四再增10,457人確診，單日有129人死亡。當地媒體指，德州卡梅倫縣（Cameron）和伊達爾戈縣（Hidalgo）因停屍間不勝負荷，要共用同一個凍櫃車來存放新冠肺炎患者的遺體。

德州貝爾縣（Bexar）聖安東尼奧市（San Antonio）的醫院和殯儀館停屍間也已經爆滿，已增購5輛冷凍貨櫃車作臨時停屍間，約可存放180具屍體。

【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

【日本疫情】東京確診連續7日三位數 全國旅遊資助東京無份

紐約於今年4月疫情高峰期，每日有超過700人死亡，當局更要出動數十輛凍櫃車。目前亞利桑那州與德州部分地區的死亡人數持續增長，更要出動凍櫃車，反映疫情目前在南部多州已逐漸失控。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒

相關文章

【美國疫情】「科學不應阻礙復課」白宮為特朗普護航
今日
【美國疫情】「科學不應阻礙復課」白宮為特朗普護航
【巴西疫情】確診破200萬 棺材不夠被迫挖大墓地
今日
【巴西疫情】確診破200萬 棺材不夠被迫挖大墓地
【日本疫情】東京確診連續7日三位數 全國旅遊資助東京無份
今日
【日本疫情】東京確診連續7日三位數 全國旅遊資助東京無份
【澳洲疫情】「每日悲劇」墨爾本所在維州確診再破頂
今日
【澳洲疫情】「每日悲劇」墨爾本所在維州確診再破頂
【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高
今日
【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高
傳染病 疫情 德克薩斯 亞利桑那 美國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【美國疫情】「科學不應阻礙復課」白宮為特朗普護航
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

林鄭月娥稱在美國無資產　亦不嚮往到美國
林鄭月娥稱在美國無資產　亦不嚮往到美國
新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日 時間13:00）
【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻
【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻
【Netflix煲劇】Netflix戲邊套好？十大最高收視原創電影首揭曉
【Netflix煲劇】Netflix戲邊套好？十大最高收視原創電影首揭曉