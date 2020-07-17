【美國疫情】停屍間逼爆要用凍櫃車 德州如紐約4月疫情

▲ 德州與亞利桑那州死亡人數也急升，部分疫情嚴重的地區更出現停屍間逼爆的慘況。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，美國周四（16日）再增超過7.7萬人確診，美國疫情創單日增幅新高。美國的南部州份確診飆升，德州與亞利桑那州死亡人數也急升。美國部分疫情嚴重的地區更出現停屍間逼爆的慘況，要動用凍櫃車來存放屍體，嚴重程度彷如紐約4月時的疫情。

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路透社報道，馬里科帕縣（Maricopa）為亞利桑那州最大城市鳳凰城（Phoenix）的所在地，該州官員預計死亡人數會再度急增，動用14個可容納280具屍體的冷藏櫃，更計劃提高停屍間的收容量1倍，以面對停屍間短期內爆滿的情況。

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另外，德州周四再增10,457人確診，單日有129人死亡。當地媒體指，德州卡梅倫縣（Cameron）和伊達爾戈縣（Hidalgo）因停屍間不勝負荷，要共用同一個凍櫃車來存放新冠肺炎患者的遺體。

德州貝爾縣（Bexar）聖安東尼奧市（San Antonio）的醫院和殯儀館停屍間也已經爆滿，已增購5輛冷凍貨櫃車作臨時停屍間，約可存放180具屍體。

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紐約於今年4月疫情高峰期，每日有超過700人死亡，當局更要出動數十輛凍櫃車。目前亞利桑那州與德州部分地區的死亡人數持續增長，更要出動凍櫃車，反映疫情目前在南部多州已逐漸失控。

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責任編輯：何穎兒