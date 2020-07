美國疫情嚴峻之際,總統特朗普多次表明希望學校重開,但多區已表明會在秋季改為網上授課。白宮發言人周四為特朗普護航,稱「科學不應阻礙復課」,又強調全面復課是「完全安全」(perfectly safe)。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany),特朗普仍然希望學校可全面重開,令學童能夠每日回校,又指特朗普的想法是明確的。

麥肯內尼又引述學術期刊表示,兒童感染新型冠狀病毒的風險,比感染季節性流感更低,形容「科學都站在復課的一方」(science is on our side)。

麥肯內尼指:

「我們鼓勵地方及州僅遵循科學,開放學校。」

(We encourage localities and states to just simply follow the science, open our schools.)

有專家對學童重返校園表示擔憂,因學生有把病毒帶回家的風險。有教職員亦表示,擔心自己可能會受到威脅。

