【巴西疫情】確診破200萬 棺材不夠被迫挖大墓地

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日 時間13:00）
全球周四（16日）新增近25萬宗新冠肺炎確診病例，美國、巴西、印度和南非包辦3分2。巴西疫情嚴峻，累計確診病例已突然200萬宗，僅次於美國。重災區是北部的亞馬遜州，州首府馬瑙斯（Manaus）官員警告，棺材庫存可能用完了，被迫挖掘大型墓地埋葬死者。
根據巴西衛生部數據，巴西累計確診已超過200萬宗，死亡人數逾7.6萬。數據顯示，過去24小時的新增確診超過4.5萬宗，再多1300人死亡。由於檢測得少，外界相信死亡人數比統計多。
巴西疫情爆發得較遲，目前仍在第一波。土著社區較為貧窮，居民營養不良，而且居住地遠離醫療機構，死亡風險較城市高。馬瑙斯正是其中一例，死亡人數急增，但棺材不夠用，只好挖掘大型墓地埋葬死者。
不久之後，病毒傳到里約熱內盧和聖保羅等主要城市，多地確診急升。聖保羅市長科瓦斯（Bruno Covas）在5月警告，市內成為病毒熱點，衛生系統正處於崩潰的邊緣。病床需求大增，該市在體育館內興建了臨時醫院。
現時，主要大城市的單日新增病例漸趨平穩，但南部的南里奧格蘭德州和巴拉那州確診急增。專家估計，巴西疫情仍未達頂峰，因沒有大規模檢測，實際染疫人數可能多4至5倍，最悲觀預測是多10倍。
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記者：韓羚