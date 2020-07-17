【巴西疫情】確診破200萬 棺材不夠被迫挖大墓地

全球周四（16日）新增近25萬宗新冠肺炎確診病例，美國、巴西、印度和南非包辦3分2。巴西疫情嚴峻，累計確診病例已突然200萬宗，僅次於美國。重災區是北部的亞馬遜州，州首府馬瑙斯（Manaus）官員警告，棺材庫存可能用完了，被迫挖掘大型墓地埋葬死者。

【澳洲疫情】「每日悲劇」墨爾本所在維州確診再破頂

【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高

根據巴西衛生部數據，巴西累計確診已超過200萬宗，死亡人數逾7.6萬。數據顯示，過去24小時的新增確診超過4.5萬宗，再多1300人死亡。由於檢測得少，外界相信死亡人數比統計多。

【日本疫情】東京確診連續7日三位數 全國旅遊資助東京無份

【日本疫情】沖繩138美軍確診 曾載美軍的士司機中招

巴西疫情爆發得較遲，目前仍在第一波。土著社區較為貧窮，居民營養不良，而且居住地遠離醫療機構，死亡風險較城市高。馬瑙斯正是其中一例，死亡人數急增，但棺材不夠用，只好挖掘大型墓地埋葬死者。

不久之後，病毒傳到里約熱內盧和聖保羅等主要城市，多地確診急升。聖保羅市長科瓦斯（Bruno Covas）在5月警告，市內成為病毒熱點，衛生系統正處於崩潰的邊緣。病床需求大增，該市在體育館內興建了臨時醫院。

現時，主要大城市的單日新增病例漸趨平穩，但南部的南里奧格蘭德州和巴拉那州確診急增。專家估計，巴西疫情仍未達頂峰，因沒有大規模檢測，實際染疫人數可能多4至5倍，最悲觀預測是多10倍。

【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：韓羚