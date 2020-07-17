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【新股IPO】Airbnb已恢復上市計劃程序 估值超過2400億

金融經濟 12:48 2020/07/17

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原定今年3月計劃申請上市，惟疫情影響而擱置計劃。

旅遊住宿平台Airbnb原定今年年初計劃上市，惟疫情影響打亂計劃。Airbnb創辦人兼行政總裁切斯基（Brian Chesky）於早前向員工發電郵表示，集團已經恢復上市程序，集團未必於今年內上市，但亦不排除該可能性，若當市場準備好，集團亦準備就緒。

據早前媒體報道指，公司估值約310億美元（約2419億港元）。原定今年3月計劃申請上市，但因疫情影響，公司擱置上市計劃。

該電郵表示，集團公布高層變動，當中核心的房源業務總裁格里利（Greg Greeley）將辭去職務；負責Airbnb產品體驗的鮑威爾（Catherine Powell）將成為出租業務（Hosting）的負責人。

集團又於視像會議上向員工表示，公司的民宿客房預訂量及支付房東的費用在近數個星期從暴跌中反彈。Airbnb透露，截至今年7月8日，全球訂房次數突破100萬，是3月初以來首次，訂房業務有復蘇的迹象。

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