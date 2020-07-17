【香港疫情】抗疫生活概念店開幕　AI客服介紹科研消毒產品

本地疫情第三波爆發，確診數字不斷增加，防疫意識不可鬆懈。全港首間抗疫生活概念店 Cleanfreak.STORE 正式開幕，提供不同類型的科研消毒生活產品。

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由即日起至9月2日，Cleanfreak.STORE 的期間限定店將落戶香港機場。該店指出，乘客及機組人員於機艙均面對不同程度的風險，特別是漂浮於空氣中的細菌，以及依附在公共設施上的病毒。因此，Cleanfreak.STORE 選擇在離境大堂開店。

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據Cleanfreak.STORE 介紹，店內將會有擴增實境技術(AR)的虛擬實習客服員，向顧客介紹店鋪及各款防疫產品。所有惠顧顧客均可親身體驗 4 合 1 智能消毒通道 CLeanTech，進行全身消毒。該裝置結合人工智能探溫、空氣消毒淨化、納米與光催化消毒技術及負壓淨化装置設計，可自動進行無接觸式體温探測與全身消毒。

另外，Cleanfreak.STORE 亦推出限定優惠，可攜帶上機的 BioEm 空氣消毒淨化液 100mL 以半價發售（折扣價：$69）。

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責任編輯：葉泳珊