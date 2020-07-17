【網絡安全】Twitter黑客入侵事件最新進展　FBI已著手調查

▲ 社交平台Twitter日前發生黑客入侵多位名人帳號騙取比特幣事件，美國聯邦調查局（FBI）昨日（16日）公布將著手展開調查，並指事件涉詐騙虛擬貨幣，呼籲民眾不要輕易受騙。

社交平台Twitter日前發生黑客入侵多位名人帳號騙取比特幣事件，受影響的Twitter帳號包括美國前總統奧巴馬、前副總統拜登、股神巴菲特等，立刻引來外界對Twitter的網絡安全的關注。美國聯邦調查局（FBI）昨日（16日）公布將著手展開調查，並指事件涉詐騙虛擬貨幣，呼籲民眾不要輕易受騙。

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Twitter透過官方帳號澄清，目前沒有任何證據顯示，黑客曾經取得用戶的密碼，並強調用戶現時唔需要更改密碼。而FBI則發表公告，指正調查黑客入侵多位名人及公司帳戶的事件，指這些帳戶或已被盜用，呼籲並提醒民眾不要受騙。而目前受影響的帳號名單包括：

• Apple

• Barack Obama

• Bill Gates

• Binance

• Cash App

• Coinbase

• CoinDesk

• Elon Musk

• Floyd Mayweather

• Jeff Bezos

• Joe Biden

• Kanye West

• Kim Kardashian

• Michael Bloomberg

• Uber

• Warren Buffet

而作為Twitter常用戶的美國總統特朗普，就逃過一劫。據《紐約時報》報導引述一位白宮高級官員和一位Twitter員工，他們透露特朗普在經歷「過往事件」後，就獲得了額外保護。而該報就估計，「過往事件」是指是2017年特朗普的Twitter賬號，被一名在Twitter最後一天上班的員工停用了11分鐘，此後就受到額外保護，今次也未被波及。

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責任編輯：曾曉汶