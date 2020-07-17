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【阿里巴巴股價】阿里傳關閉印度UC瀏覽器業務 印度早前禁59中國APP

金融經濟 12:39 2020/07/17

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阿里巴巴據報將關閉印度UC瀏覽器業務，裁員至少100人並關閉辦公室。

印度媒體報道，阿里巴巴 （09988） 旗下UC瀏覽器、UC新聞將關閉印度業務，員工已獲悉決定，公司在古爾岡（Gurugram）和孟買（Mumbai）的辦公室也會關閉，預計涉及至少100名員工。UC瀏覽器員工將會獲得賠償。

印度政府早前宣佈，禁用59款中國的應用程式（APP），包括阿里巴巴旗下的UC瀏覽器、UC新聞，騰訊 （00700） 旗下的微信，字節跳動旗下TikTok等，因「有損印度的主權和完整性、印度的國防、國家安全和公共秩序」。

目前UC瀏覽器是Google以外，印度最常用的瀏覽器。報道引述UC瀏覽器員工稱，阿里決定關閉UC瀏覽器業務，主要因與政府商談無果，引致未來的不確定性以及業務虧損。

阿里巴巴半日報238.6元，升2.3%，成交26億元。

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