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【日本疫情】東京確診連續7日三位數 全國旅遊資助東京無份

環球社會熱點 12:50 2020/07/17

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原定下周三（22日）啟動的全國旅遊資助項目「Go To Travel」，亦決定剔除東京相關的旅行優惠，但這項改動惹來東京民眾不滿。

日本東京新型冠狀肺炎（新冠肺炎）疫情反彈，當局在周三（15日）已將疫情指標調至最高級別。原定下周三（22日）啟動的全國旅遊補貼計劃「Go To Travel，亦決定剔除東京相關的旅行優惠，但這項改動惹來東京民眾不滿。

東京新增確診連續7日三位數，周四（16日）新增單日確診創新，達286人感染，佔當日全國新增個案接近一半

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日本首相安倍晉三宣布，基於東京疫情嚴峻的考慮，當局斥資160億美元（約1240億港元）、原定下周三（22日）啟動的「Go To Travel 旅遊補貼計劃，將不包括與東京有關的出遊。

該項目旨在刺激國內旅遊業，對國民在國內旅費資助可高達5成，優惠適用於住宿和當天往返遊等，各旅行社開始銷售相關產品修訂後，東京都外人士在都內住宿、以及都民的旅遊都不能享受這項折扣優惠。

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決定隨即惹來東京民眾的不滿。Twitter上的標籤#TokyoExcluded（東京除外）有100,000條帖文。日本參議院議員蓮舫（Ren Ho）在Twitter發文，斥政府安排對東京納稅人不公，而且這項目也有機會傳播新冠肺炎。

截至周五（17日），日本累計確診22,890人，985人死亡。

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記者：葉芷樺

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