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【美股期貨】納指期貨升1%　趣頭條盤前反彈半成

金融經濟 17:30 2020/07/17

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【美股期貨】3大指數期貨回穩　道指期貨升50點

美國的新冠肺炎疫情持續，美股昨日下跌後，美股期貨於亞洲時段回穩後個別發展，道指期貨偏軟。根據路透統計，美國再增逾7.7萬人確診，突破單日確診增幅。

【16：10】道指期貨升35點，報26588點；標指期貨升8點，報3203點；納指期貨升1%，升103點，報10615點。

【16：47】蘋果（美：APPL）盤前跌0.01%、Google（美：GOOGL）盤前跌0.7%、微軟（美：MSFT）升0.5%。美國司法部長巴爾（William Barr）指責蘋果、Google、微軟和雅虎等科技公司，為維繫在中國的業務，不惜與中國政府合作，犧牲美國和西方民主價值觀。

美國司法部長指責迪士尼、蘋果等美國企業與中國合作　犧牲民主價值觀

【16：32】Netflix（美︰NFLX）盤前跌7.5%，報488.1美元。Netflix美股收市後公布2020年第二季財報，顯示每股收益不及市場預期，二季度每股收益1.59美元，去年同期為0.6美元，市場預期1.82美元。

【Netflix】Netflix盤前再跌8% 第三季新增訂戶預測遜預期

【16：25】趣頭條盤前反彈5.63%，報3美元，昨挫23%，收報2.84美元，此前趣頭條（美︰QTT）公布關於3.15晚會報導的整改舉措。

【中概股】趣頭條遭央視揭露「廣告亂象」 股價挫一成

【16：10】道指期貨回軟，轉跌8點，報26545點；標指期貨升3點，報3198點；納指期貨升75點，報10587點。

【12：07】道指期貨升50點，報26603點；標指期貨升9點，報3204點；納指期貨升81點，報10593點。

中美關係愈趨緊張，美國申領失業救濟的數據差過預期，加上美國銀行（美︰BAC）增加40億美元信貸損失撥備，拖累股價下跌，道指連升4日後最多挫280點，最終跌135點，報26734點；大型科技股高位有沽壓，標指及納指跌10及76點，報3215及10473點。

道指跌135點港股ADR升177點　現貨金失守1800美元

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責任編輯︰梁浩碩

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