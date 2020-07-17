【新股IPO】傳內地醫藥股泰格醫藥獲港交所批准第二上市　　集資77.5億元

▲ 內地醫藥股泰格醫藥計劃赴港二次上市，集資10億美元。

頗受北上資金熱捧的內地醫藥股泰格醫藥（深：300347）擬赴港二次上市。彭博引述消息人士透露，內地生物製藥研發服務提供商泰格醫藥獲港交所批准，在港第二上市，計劃集資10億美元（77.5億港元），最早於下周開始估計投資者需求，目前招股規模及時間表仍未確定。根據初步招股文件顯示，美銀、海通、中信里昂及中金公司為聯合保薦人。

目前泰格醫藥已在深交所上市，截至中午收市，報105.11元（人民幣，下同），跌1.94%。市值已經高達788億元（約874億港元）。自6月底以來，泰格醫藥屢超外資持股比例26%的預警綫，截至7月16日，QFII╱RQFII╱深股通合計持股比例達26.17%，共計1.96億股。

泰格醫藥是內地最大臨床合同研究組織（CRO），全球前十，專注於為醫藥產品研發提供I-IV期臨床試驗、數據管理與生物統計、注冊申報等全方位服務。據初步招股文件披露，公司今年首季未經審核的純利為2.29億至2.73億元不等，按年增加約58至88%。去年利潤9.74億元，按年增長48.78%；收入按年上升21.9%至28.03億元；研發開支1.24億元，按年增加40.92%。

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