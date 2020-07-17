【外賣商機】Uber Eats合作餐廳　獲豁免外賣自取訂單平台服務費

▲ （Uber Eats官網截圖）

新冠肺炎疲情反彈。為保障客人及員工健康，外送平台Uber Eats近月推出最新援助措施。

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在送餐方面，Uber Eats於上月推出新功能，要求各送餐夥伴上線工作前，需要透過填寫「防疫措施確認」清單，確認他們已採取特定的防疫措施，以及已佩戴面罩或口罩，才可正式上線。送餐夥伴需要拍攝一張自拍照片，然後公司將會透過新增設的技術，驗證他們是否有佩戴面罩或口罩。經過認證後，會在Uber Eats App內傳送一則確認訊息。

▲ Uber Eats要求各送餐夥伴上線工作前，需要透過填寫「防疫措施確認」清單。（Uber Eats提供圖片）

另外，Uber Eats 早前於3月尾推出多項援助措施，如提供每日結算的選項等，讓網上送餐平台成為合作餐廳的額外收入來源。Uber Eats指，是次疫情發展及餐飲業務限制對業界帶來另一個打擊，故希望協助合作餐廳對抗逆境，即時推出全新的援助措施。

新措施包括 由7月17日至8月16日，所有現有合作餐廳的外賣自取訂單將獲豁免平台服務費；即日起至7月30 日，所有新加入 Uber Eats 的中小型合作餐廳獲豁免一次性啟動費，助餐廳擴展外賣服務。至於新用戶首單外賣自取訂單輸入優惠碼「PICKUP80」，即享減80元優惠，不設最低消費，優惠由即日起至7月26日。

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責任編輯：蘇穎琪